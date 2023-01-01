Биография

Александра Урсуляк — актриса театра и кино. Родилась в Москве 4 февраля 1983 года. Родилась в семье кинорежиссера Сергея Урсуляка и актрисы Галины Надирли. С первого раза поступила в Школу-студию МХАТ на курс Козака и Брусникина. Получив в 2003 году диплом, стала актрисой Театра имени Пушкина в Москве, в котором служит и сегодня. На сцене дебютировала в постановке по одноименному роману Мердок «Черный принц». Урсуляк участвовала в популярном телевизионном проекте «Танцы со звездами» и в паре с профессиональным танцором Тагинцевым стала финалисткой шоу. Дебютной работой Александры Урсуляк в кино стала многосерийная драма «Вокзал» 2003 года. На счету актрисы более 66 работ в кино, среди которых такие известные ленты, как «Дело чести», «Шерлок Холмс», «Прощай, любимая…», «Как я стал русским», «Небеса подождут», «Время первых». Также исполнила яркую роль Татьяны Шороховой в городском фэнтези «Библиотекарь», представленном в линейке more originals.