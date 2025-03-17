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Дочери Василисы и Ивана должны спасти родное Белогорье от колдовских сил. Сериал «Последний богатырь. Наследие» ждет вас на Wink: многосерийное продолжение сказочной трилогии.



Прошло двадцать лет с момента событий третьего фильма франшизы «Последний богатырь». Теперь уже пятидесятилетний Иван живет спокойной жизнью в Белогорье вместе со своей женой Василисой и двумя дочерями — Марьей и Софьей. Однако их мирное существование нарушается с появлением колдуна Северина, предвещающего страшные события. Для того чтобы спасти семью, Софья вынуждена совершить путешествие во времени и встретиться со своим ничего не подозревающим молодым отцом. В то же время Марья должна остаться в Белогорье, чтобы противостоять злу и защитить родной дом.



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