Последний богатырь. Наследие (сериал, 2024) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

После победы над злодеем герои наслаждаются мирной и радостной жизнью в родном городе. Марья готовится к свадьбе, а Денис и Иван остаются в сказочном мире с Софьей и Василисой. Вот только Софье начинает казаться, что все вокруг как будто ненастоящее...



