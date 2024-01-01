9.42024, Последний богатырь. Наследие. Сезон 1. Серия 7
Фэнтези, Комедия6+
Последний богатырь. Наследие (сериал, 2024) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
О сериале
После победы над злодеем герои наслаждаются мирной и радостной жизнью в родном городе. Марья готовится к свадьбе, а Денис и Иван остаются в сказочном мире с Софьей и Василисой. Вот только Софье начинает казаться, что все вокруг как будто ненастоящее...
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Семейный, Приключения, Фэнтези
Время47 мин / 00:47
