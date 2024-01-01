Последний богатырь. Наследие (сериал, 2024) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

Софья освобождается от пут и начинает думать, как можно перехитрить злодея-предателя и освободить всех горожан. Для осуществления своего плана ей придется рассказать обо всем Ивану. В решающий момент на помощь сестре приходит Марья, осознавшая, что только мудрость и доверие друг к другу могут спасти Белогорье.



Удастся ли дочерям Ивана объединить свои силы и спасти жителей родного края, узнаете в финале 1 сезона семейного фэнтези «Последний богатырь. Наследие». 8 серия, смотреть онлайн которую вы можете уже сейчас, доступна в высоком качестве на видеосервисе Wink!



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