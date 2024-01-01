Последний богатырь. Наследие (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Добро пожаловать в мир Белогорья, где уже много лет царит спокойствие благодаря усилиям могучего богатыря Ивана. Теперь он правит волшебным государством и воспитывает двух дочерей: силачку Марью и начинающую колдунью Софью. Накануне царских именин в город прибывает маг Северин. Он предупреждает о надвигающейся великой беде, остановить которую можно лишь с помощью могущественного артефакта — венца всесилия. Для его создания необходимо объединить волшебные силы Белогора и Северина…



Хотите узнать, удастся ли двум колдунам сотворить венец? Тогда скорее включайте 1 сезон сказочного сериала «Последний богатырь. Наследие» — 1 серия, смотреть онлайн которую можно в отличном качестве, уже ждет вас на видеосервисе Wink!



Сериал Последний богатырь 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.