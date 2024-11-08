Последний богатырь. Наследие. Сезон 1. Серия 3
Wink
Детям
Последний богатырь. Наследие
1-й сезон
3-я серия
9.42024, Последний богатырь. Наследие. Сезон 1. Серия 3
Фэнтези, Комедия6+
Серия в подписке «Wink Дети»

Последний богатырь. Наследие (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Софья пытается освоиться в новом для себя мире, ей помогает добрый молодец Денис. Дочери богатыря нужно забрать утерянный драгоценный ключ, который попал в чужие руки, и, чтобы завладеть им, она решает сделать Дениса старше с помощью магического зелья. Тем временем в Белогорье начинаются проблемы: на деревню нападают неведомые злые силы. Марья и ее сказочные друзья продолжают свой путь, но по дороге они встречают новую неожиданную преграду.

Удастся ли отряду Марьи уладить возникшую проблему мирным путем, а Софье — завладеть ключом? Продолжайте смотреть «Последний богатырь. Наследие» — 3 серия 1 сезона доступна к просмотру онлайн на платформе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения, Фэнтези
Время
60 мин / 01:00

Рейтинг

8.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Последний богатырь. Наследие»