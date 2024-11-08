Софья пытается освоиться в новом для себя мире, ей помогает добрый молодец Денис. Дочери богатыря нужно забрать утерянный драгоценный ключ, который попал в чужие руки, и, чтобы завладеть им, она решает сделать Дениса старше с помощью магического зелья. Тем временем в Белогорье начинаются проблемы: на деревню нападают неведомые злые силы. Марья и ее сказочные друзья продолжают свой путь, но по дороге они встречают новую неожиданную преграду.



Удастся ли отряду Марьи уладить возникшую проблему мирным путем, а Софье — завладеть ключом? Продолжайте смотреть «Последний богатырь. Наследие» — 3 серия 1 сезона доступна к просмотру онлайн на платформе Wink.

