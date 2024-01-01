Последний богатырь. Наследие. Сезон 1. Серия 5
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Детям
Последний богатырь. Наследие
1-й сезон
5-я серия
9.42024, Последний богатырь. Наследие. Сезон 1. Серия 5
Фэнтези, Комедии6+
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Последний богатырь. Наследие (сериал, 2024) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Софья, Иван и Денис продолжают свой путь в поисках волшебного ключа, который откроет им дорогу в Белогорье. Однако путешествие становится все более опасным, когда они сталкиваются с волшебным зеркалом, которое совершенно не намерено помогать героям. В то же время на пути Марьи и ее помощников возникают три дороги, и каждая ведет к новому испытанию — но правильный путь только один…

Смогут ли Софья и Марья преодолеть новые трудности и победить в этой сложной борьбе, узнаете в 1 сезоне захватывающего семейного фэнтези «Последний богатырь. Наследие». 5 серия, смотреть онлайн которую можно в высоком качестве, ждет вас на Wink!

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Актёры и съёмочная группа сериала «Последний богатырь. Наследие»