Сюжет

Продолжение знаменитой трилогии, которое сочетает в себе элементы фэнтези, комедии и приключений. Сериал «Последний богатырь. Наследие» (1 сезон) обещает понравиться как фанатам предыдущих частей, так и новым зрителям, которые только начинают свое путешествие в мир Белогорья.



В первом сезоне вы увидите, как жизнь пятидесятилетнего богатыря Ивана кардинально меняется после появления в государстве колдуна Северина. Обладающий темной магией злодей вносит смуту среди жителей Белогорья, распугивая сказочных существ и создавая хаос. Дочери Ивана, Софья и Марья, оказываются в самом центре событий. Пока обладающая недюжинной силой Марья с волшебным мечом в руках будет защищать дом, Софье, начинающей волшебнице, предстоит отправиться в прошлое и отыскать там еще молодого Ивана.



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