Последний богатырь. Наследие (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Приключения в Белогорье и современном мире продолжаются. Пока Софья скрывается от охранников в Москве, ее магия привлекает внимание ученика школы искусств Дениса, который находит ключ от портала. Тем временем Марья в компании сказочных героев отправляется к Соловью-разбойнику, чтобы получить его свистки, необходимые для битвы с Северином. Однако на их пути стоит Кудыкина гора, преодолеть которую будет не так-то просто.



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