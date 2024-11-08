Софье, Денису и Ивану удается скрыться от наемников, и они прячутся в кофейне, чтобы перевести дух и разработать план по поиску ключа. Им на помощь приходит видеоролик, из которого становится ясно, где искать артефакт. В попытке заполучить ключ герои сталкиваются с весьма необычными противниками. Тем временем Марья отправляется на разведку, но удастся ли ей вернуться невредимой?



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