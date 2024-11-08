Последний богатырь. Наследие. Сезон 1. Серия 4
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Детям
Последний богатырь. Наследие
1-й сезон
4-я серия
9.42024, Последний богатырь. Наследие. Сезон 1. Серия 4
Фэнтези, Комедия6+
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Последний богатырь. Наследие (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Софье, Денису и Ивану удается скрыться от наемников, и они прячутся в кофейне, чтобы перевести дух и разработать план по поиску ключа. Им на помощь приходит видеоролик, из которого становится ясно, где искать артефакт. В попытке заполучить ключ герои сталкиваются с весьма необычными противниками. Тем временем Марья отправляется на разведку, но удастся ли ей вернуться невредимой?

Не терпится узнать, смогут ли герои преодолеть все испытания и восстановить мир в Белогорье? Тогда скорее включайте 1 сезон зрелищного фэнтези «Последний богатырь. Наследие» — 4 серия, смотреть онлайн которую можно в отличном качестве, доступна на Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения, Фэнтези
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

8.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Последний богатырь. Наследие»