Последний богатырь. Наследие. Сезон 1. Серия 6
Wink
Детям
Последний богатырь. Наследие
1-й сезон
6-я серия
9.42024, Последний богатырь. Наследие. Сезон 1. Серия 6
Фэнтези, Комедия6+
Серия в подписке «Wink Дети»

Последний богатырь. Наследие (сериал, 2024) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В новом эпизоде все защитники Белогорья возвращаются домой, но их планы по спасению родного мира расходятся. Город встречает Софью, Дениса и Ивана зловещей тишиной, от которой не стоит ждать ничего хорошего. Тем временем Марье и ее спутникам открывается страшная тайна. Когда дочери Муромца встречаются, им становится все труднее услышать друг друга, и в этой западне они рискуют упустить истинную опасность.

Смогут ли дочери Ивана защитить свой сказочный край, узнаете в 1 сезоне семейного фэнтезийного сериала «Последний богатырь. Наследие». 6 серия, онлайн смотреть которую можно в отличном качестве, ждет вас на видеосервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения, Фэнтези
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

8.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Последний богатырь. Наследие»