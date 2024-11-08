Последний богатырь. Наследие (сериал, 2024) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

В новом эпизоде все защитники Белогорья возвращаются домой, но их планы по спасению родного мира расходятся. Город встречает Софью, Дениса и Ивана зловещей тишиной, от которой не стоит ждать ничего хорошего. Тем временем Марье и ее спутникам открывается страшная тайна. Когда дочери Муромца встречаются, им становится все труднее услышать друг друга, и в этой западне они рискуют упустить истинную опасность.



Смогут ли дочери Ивана защитить свой сказочный край, узнаете в 1 сезоне семейного фэнтезийного сериала «Последний богатырь. Наследие». 6 серия, онлайн смотреть которую можно в отличном качестве, ждет вас на видеосервисе Wink!

