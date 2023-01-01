Пейзаж с убийством
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Пейзаж с убийством

Пейзаж с убийством (сериал, 2002) смотреть онлайн

6.02002, Пейзаж с убийством 1 сезон
Детективы16+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Одна история, рассказанная от лица четырех человек, судьбы которых странно переплело убийство… Есть жертва, предполагаемый убийца, свидетели, преследования, угрозы, таинственные телефонные звонки. Этот фильм — хронология событий, происходящих в течение 48 часов. Каждая из четырех серий дает возможность «выговориться» одному из персонажей, оправдаться или подписать себе приговор.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Детективы

Рейтинг

4.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Пейзаж с убийством»

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