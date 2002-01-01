Пейзаж с убийством (сериал, 2002) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Пейзаж с убийством. Серия 4
6.22002, Пейзаж с убийством. Серия 4
Детектив16+

О сериале

Одна история, рассказанная от лица четырех человек, судьбы которых странно переплело убийство… Есть жертва, предполагаемый убийца, свидетели, преследования, угрозы, таинственные телефонные звонки. Этот фильм — хронология событий, происходящих в течение 48 часов. Каждая из четырех серий дает возможность «выговориться» одному из персонажей, оправдаться или подписать себе приговор.

