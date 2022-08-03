Пейзаж с убийством (сериал, 2002) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
6.52002, Пейзаж с убийством. Серия 2
Детектив16+
Одна история, рассказанная от лица четырех человек, судьбы которых странно переплело убийство… Есть жертва, предполагаемый убийца, свидетели, преследования, угрозы, таинственные телефонные звонки. Этот фильм — хронология событий, происходящих в течение 48 часов. Каждая из четырех серий дает возможность «выговориться» одному из персонажей, оправдаться или подписать себе приговор.
5.1 КиноПоиск
- ИМРежиссёр
Илья
Макаров
- ГТАктёр
Георгий
Траугот
- ОПАктриса
Ольга
Понизова
- ММАктёр
Мирослав
Малич
- НЗАктёр
Николай
Зубковский
- ЮДАктриса
Юлия
Джербинова
- ДЮАктриса
Дарья
Юргенс
- ВРАктёр
Вадим
Романов
- ОФАктриса
Ольга
Феофанова
- ГКАктёр
Геннадий
Косарев
- СКАктёр
Сергей
Кузнецов
- ЮЭСценарист
Юрий
Эпштейн
- ИМСценарист
Илья
Макаров
- АСПродюсер
Ада
Ставиская
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- СКОператор
Степан
Коваленко
- ЕФКомпозитор
Евгений
Федоров