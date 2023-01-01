Биография

Мирослав Малич – колоритный актер российского кино, режиссер и сценарист – родился в Москве летом 1959 года. Талантливый юноша актерское образование получил в городе на Неве. В 1989 году он окончил престижный театральный институт (ЛГИТМиК). В годы перестройки профессиональные фильмы в России практически не снимались, поэтому Малич решил зарабатывать деньги в сфере бизнеса. Вдвоем с другом они организовали фирму, занимающуюся строительством, которая разорилась в конце 90-х. Пришлось вернуться в свою основную профессию. Личную жизнь Малича можно считать полностью состоявшейся. Мирослав счастлив со своей супругой Ксенией, подарившей ему четверых детей. Популярность Маличу как актеру принесла роль в известном телесериале «Тайны следствия». Большинство ролей Мирослав Малич сыграл в сериалах, самые известные из которых – «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей». Не менее интересны и его режиссерские работы. Фильм Малича «Полицейский участок» с удовольствием смотрели зрители всех поколений. Режиссер снимает не только детективные киноленты. В его режиссерском багаже есть мелодрамы и романтические истории. Особой популярностью у взрослой аудитории пользуются сериалы Малича о нелегкой работе врачей «Земский доктор» и «Личная жизнь доктора Селивановой».