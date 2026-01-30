Почувствуй мою боль (сериал, 2025) смотреть онлайн

Почувствуй мою боль
Почувствуй мою боль
2025, Почувствуй мою боль 1 сезон
Мелодрама
Алена работает школьным учителем. Она смогла выстроить хорошие отношения с учениками, но один из них – сын чиновницы из администрации города, пользуясь положением матери, отказывается выполнять задания. Конфликт с мальчиком привел к ее увольнению из школы. В попытке начать новую жизнь Алена уезжает в большой город.

Она получает предложение работы личным помощником бизнесмена Сергея. Со временем они сближаются. Алена выходит за Сергея и рожает ему дочь. Но на их пути к счастью встает его бывшая любовница, которая способна раскрыть все тайны бизнесмена, используя его жену и дочь…

Россия
Мелодрама

