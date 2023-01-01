Биография

Александр Гиренок – актер, родился 31 декабря 1986 года. Фильмография насчитывает более 30 полнометражных кинокартин и сериалов. Известность актеру принесли роли в многосерийных фильмах «Покушение», «Катино счастье», «Навигатор», «Снайпер 2: Тунгус», «Счастливый шанс», «Королева красоты». В 2008 году стал выпускником академии искусств в Минске (курс В. Мищанчука). Участвует в театральных постановках. Свою кинокарьеру начал в 2008 году. Первым фильмом Александра Гиренка стала музыкальная мелодрама режиссера В. Тодоровского «Стиляги». Затем актер участвовал в съемках рейтингового детективного сериала «Каменская». В 2009 году снялся в многосерийном военном боевике «Покушение». Партнерами по съемочной площадке стали Алина Сергеева, Данила Козловский, Дмитрий Певцов и др. В 2010 году на экран вышла многосерийная мелодрама «Катино счастье». В 2011 году роль Геннадия Филина актер сыграл в сериале «Навигатор». Спустя год снялся в многосерийном боевике «Снайпер 2: Тунгус» с Мариной Александровой и Александром Лазаревым мл. в главных ролях. В 2014 году был задействован в съемках сериала «Счастливый шанс». В 2015 году одну из ролей Александр Гиренок исполнил в многосерийной мелодраме «Королева красоты».