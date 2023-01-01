Вишенка на торте
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Вишенка на торте

Вишенка на торте (сериал, 2024) смотреть онлайн

2024, The Cherry on the Cake 1 сезон
Мелодрама, Криминал18+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Анна готовится к свадьбе. Жених — человек положительный, обеспеченный, правда, немного зануда, но разве это большая проблема? Однажды Анне звонит бывшая свекровь: её сын внезапно уехал, ничего не объяснив. И она уверена, что за её квартирой следят. Она боится выйти даже за продуктами…

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Страна
Россия
Жанр
Криминал, Мелодрама

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Вишенка на торте»