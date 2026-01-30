Почувствуй мою боль (сериал, 2025) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

9.02025, Почувствуй мою боль. Сезон 1. Серия 3
Алена работает школьным учителем. Она смогла выстроить хорошие отношения с учениками, но один из них – сын чиновницы из администрации города, пользуясь положением матери, отказывается выполнять задания. Конфликт с мальчиком привел к ее увольнению из школы. В попытке начать новую жизнь Алена уезжает в большой город.
Она получает предложение работы личным помощником бизнесмена Сергея. Со временем они сближаются. Алена выходит за Сергея и рожает ему дочь. Но на их пути к счастью встает его бывшая любовница, которая способна раскрыть все тайны бизнесмена, используя его жену и дочь…
- Режиссёр
Юлия
Галкина
- ЕВАктриса
Евгения
Вайс
- ВПАктёр
Вячеслав
Пронин
- КНАктриса
Ксения
Непотребная
- ДМАктёр
Дмитрий
Медведев
- ВМАктриса
Валерия
Мельник
- ОДАктриса
Ольга
Дятловская
- АСАктриса
Алёна
Сидорова
- ИНАктриса
Ирина
Нарбекова
- АМАктёр
Андрей
Милюхин
- АГАктёр
Александр
Гиренок
- ЕШАктриса
Елена
Шабад
- Продюсер
Дмитрий
Астрахан
- ИМПродюсер
Илья
Макаров
- ЕКПродюсер
Екатерина
Константинова
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- ЕАПродюсер
Евгений
Альшиц
- НГХудожница
Наталья
Гурьянова
- СКОператор
Степан
Коваленко
- ЛККомпозитор
Леонид
Каминер