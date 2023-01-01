Присяжная
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Присяжная
8.22022, Присяжная 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы18+

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Присяжная (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Добропорядочная гражданка Елена Меглицкая, жена директора крупной компании, приглашена в суд в качестве присяжного заседателя по громкому уголовному делу о заказных убийствах. Увидев обвиняемого в зале суда, Елена узнает в нем своего давнего возлюбленного Дмитрия Корнилова. Елена отдает свой решающий голос в его пользу и суд оправдывает Дмитрия.

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