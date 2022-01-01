Присяжная. Серия 2
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8.22022, Присяжная. Серия 2
Мелодрамы18+

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Присяжная (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Добропорядочная гражданка Елена Меглицкая, жена директора крупной компании, приглашена в суд в качестве присяжного заседателя по громкому уголовному делу о заказных убийствах. Увидев обвиняемого в зале суда, Елена узнает в нем своего давнего возлюбленного Дмитрия Корнилова. Елена отдает свой решающий голос в его пользу и суд оправдывает Дмитрия.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Присяжная»