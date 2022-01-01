Присяжная (сериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Добропорядочная гражданка Елена Меглицкая, жена директора крупной компании, приглашена в суд в качестве присяжного заседателя по громкому уголовному делу о заказных убийствах. Увидев обвиняемого в зале суда, Елена узнает в нем своего давнего возлюбленного Дмитрия Корнилова. Елена отдает свой решающий голос в его пользу и суд оправдывает Дмитрия.



Сериал Присяжная 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.