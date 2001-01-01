Подари мне лунный свет (фильм, 2001) смотреть онлайн
9.12001, Подари мне лунный свет
Драмы, Комедии89 мин18+
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Сюжет
Популярный тележурналист Сергей Куприянов недавно стал главной телеперсоной страны и начал делать собственную передачу. Но успех, деньги и слава не могут заполнить пустоту в супружеских отношениях. Жене Сергея Ирине не хватает его любви и тепла, а сам Сергей ищет новизны, которую находит в о�бъятиях очаровательной коллеги Лены, когда Ирина уезжает в Санкт-Петербург.
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Информация
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.3 IMDb
- Режиссёр
Дмитрий
Астрахан
- НААктриса
Наталья
Андрейченко
- Актёр
Николай
Ерёменко мл.
- ИДАктёр
Игорь
Дмитриев
- СДАктёр
Сергей
Дрейден
- Актёр
Владимир
Гостюхин
- Актриса
Раиса
Рязанова
- Актриса
Олеся
Судзиловская
- Актриса
Ольга
Сутулова
- Актёр
Олег
Табаков
- АТАктёр
Александр
Тимошкин
- ОДСценарист
Олег
Данилов
- ММПродюсер
Михаил
Молотов
- Продюсер
Игорь
Толстунов
- МЗПродюсер
Михаил
Зильберман
- НГХудожница
Нина
Гурло
- АОХудожник
Александр
Осипов
- АРОператор
Александр
Рудь
- ДАКомпозитор
Дмитрий
Атовмян