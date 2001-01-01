Подари мне лунный свет (фильм, 2001) смотреть онлайн

Сюжет

Популярный тележурналист Сергей Куприянов недавно стал главной телеперсоной страны и начал делать собственную передачу. Но успех, деньги и слава не могут заполнить пустоту в супружеских отношениях. Жене Сергея Ирине не хватает его любви и тепла, а сам Сергей ищет новизны, которую находит в о�бъятиях очаровательной коллеги Лены, когда Ирина уезжает в Санкт-Петербург.



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