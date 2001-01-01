Подари мне лунный свет
Wink
Фильмы
Подари мне лунный свет

Подари мне лунный свет (фильм, 2001) смотреть онлайн

9.12001, Подари мне лунный свет
Драмы, Комедии89 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Популярный тележурналист Сергей Куприянов недавно стал главной телеперсоной страны и начал делать собственную передачу. Но успех, деньги и слава не могут заполнить пустоту в супружеских отношениях. Жене Сергея Ирине не хватает его любви и тепла, а сам Сергей ищет новизны, которую находит в объятиях очаровательной коллеги Лены, когда Ирина уезжает в Санкт-Петербург.

Подари мне лунный свет смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Подари мне лунный свет»

Всё