Паромщик (фильм, 2025) смотреть онлайн

Мужчина из запорожского села переправляет людей через залив, принимает у себя американскую журналистку и строит в сарае машину времени. Драмеди «Паромщик» — фильм о причудливом течение жизни там, куда не долетают новости.



Добродушный паромщик Константиныч живет в маленьком селе Запорожской области и с радостью помогает людям переправляться через широкий залив. Здешний мост давно разобрали и продали, и от парома Константиныч избавляться не спешит — слишком он важен для односельчан. Наступает 2022 год, администрация городка стремительно его покидает, а вместе с ними — жена и дочь Константиныча, которые уезжают в Польшу. В село прибывает группа американцев во главе с журналисткой Бетти, чтобы осветить происходящее в регионе. По вине Константиныча Бетти теряет документы и вынуждена остаться, погружаясь в размеренный быт местных жителей, в котором почти ничего не изменилось. Тем временем сам Константиныч пытается закончить свой проект мечты: он строит в сарае машину времени, чтобы вернуться в прошлое и не дать Гоголю сжечь второй том «Мертвых душ».



Посетить солнечный городок и познакомиться с местными жителями поможет комедия «Паромщик» (2025). Драмеди от режиссера «Коридора бессмертия» можно найти на Wink.

