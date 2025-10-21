Паромщик (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Мужчина из запорожского села переправляет людей через залив, принимает у себя американскую журналистку и строит в сарае машину времени. Драмеди «Паромщик» — фильм о причудливом течение жизни там, куда не долетают новости.
Добродушный паромщик Константиныч живет в маленьком селе Запорожской области и с радостью помогает людям переправляться через широкий залив. Здешний мост давно разобрали и продали, и от парома Константиныч избавляться не спешит — слишком он важен для односельчан. Наступает 2022 год, администрация городка стремительно его покидает, а вместе с ними — жена и дочь Константиныча, которые уезжают в Польшу. В село прибывает группа американцев во главе с журналисткой Бетти, чтобы осветить происходящее в регионе. По вине Константиныча Бетти теряет документы и вынуждена остаться, погружаясь в размеренный быт местных жителей, в котором почти ничего не изменилось. Тем временем сам Константиныч пытается закончить свой проект мечты: он строит в сарае машину времени, чтобы вернуться в прошлое и не дать Гоголю сжечь второй том «Мертвых душ».
Посетить солнечный городок и познакомиться с местными жителями поможет комедия «Паромщик» (2025). Драмеди от режиссера «Коридора бессмертия» можно найти на Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Федор
Попов
- Актриса
Анна
Уколова
- АААктёр
Артем
Алексеев
- Актриса
Наталья
Бергер
- Актёр
Эдуард
Радзюкевич
- НМАктриса
Наталия
Медведева
- СПАктриса
Светлана
Пермякова
- ДДАктриса
Диана
Деева
- Актриса
Юлия
Сулес
- АМАктёр
Александр
Марин
- Актёр
Александр
Пашутин
- МПСценарист
Михаил
Плиско
- РБСценарист
Родион
Белецкий
- Продюсер
Федор
Попов
- ИФОператор
Иван
Фролов
- Композитор
Алексей
Чинцов