Биография

Юлия Сулес — российская актриса. Родилась в Московской области 10 марта 1972 года. В детстве Сулес ходила в театральный кружок, но сразу после школы не решилась поступать в театральное училище. Мечты о сцене не оставляли девушку, поэтому она устроилась на работу в Театр киноактера. Когда Юлия все-таки набралась смелости для получения желаемой профессии, она поступила в Московский актерско-педагогический колледж и успешно окончила его. Еще во время учебы актриса начала работать в Русском духовном театре — играла в постановках «Ревизор», «Китеж», «Капитанская дочка». В кино Юлия Сулес начала сниматься с 2000 года. Артистка наиболее известна по таким проектам, как легкая мелодрама о лжи во имя любви «Притворщики», фэнтезийная лента 2017 года «Затмение», романтическая комедия с Юрием Быковым в роли режиссера «Лови момент» и веселая современная сказка для всей семьи «Домовой».