2021
Комедия, Мелодрама93 мин18+

Фильм Честный развод (2021)

О фильме

Начать новую жизнь никогда не поздно. Фильм о путешествии будущего комика и эскортницы из Челябинска в Сочи.

В сорок семь лет Гена внезапно вынужден полностью поменять всю свою жизнь. Жена уходит от него к другому, а сам в прошлом примерный и надежный семьянин получает возможность пожить для себя. Гена еще с юности лелеял мечту попробовать себя в профессиональном КВН, и вот ему подвернулся шанс. Случайно познакомившись с находчивой красавицей Миланой, в ее компании он отправляется на фестиваль в Сочи. Новая подруга обещает помочь Гене раскрутиться, а сама на самом деле планирует сбежать с его деньгами. Так начинается их путешествие из Челябинска к морю в погоне за Гениной мечтой.

Куда дороги заведут эту странную парочку и кем в итоге окажется Милана — ангелом-хранителем или обманщицей? Комедия с Александром Робаком и Агатой Муцениеце — фильм «Честный развод» 2021 года смотрите онлайн на портале Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Честный развод»