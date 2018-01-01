Биография

Александр Миронов — российский актер театра и кино, сценарист. Родился в Москве 27 января 1964 года. Получать высшее образование Александр решил в ГИТИС, где обучался под руководством Олега Табакова. Однако еще на первом курсе молодой человек был призван на службу в армию. После демобилизации он восстановился в вузе, но уже на курсе Колосова и Касаткиной. Окончив учебу, Александр работал в Москонцерте, но спустя год он поступил на службу в театр у Никитских ворот. В 90-е актер занимался бизнесом, вернувшись в театр лишь в 1999 году. С 2001 года он исполняет обязанности руководителя детской театральной студии. Первым телевизионным проектом, в котором участвовал Александр Миронов, стал мини-сериал «Радости земные» 1988 года. Еще через год он получил роль в известной военной драме «Делай — раз!». В последующие годы актер преимущественно играл на втором плане в различных телесериалах. Например, он появлялся в эпизодах проектов «Кулагин и партнеры», «Детективы», «След». Также он снимался и в полнометражных картинах, среди знаковых работ — «Снежный человек» и «Когда меня не станет». Появлялся актер и в других популярных сериалах — «Метод», «Физрук», «Молодежка», «Фишер».