Биография

Анна Невская — актриса театра и кино. Родилась в Великом Новгороде 4 февраля 1977 года. Окончила музыкальную школу, что позволило ей поступить в Государственный институт театрального искусства на курс Кудряшова. Получила главный приз фестиваля «Волховские зори». Отучилась на актрису мюзиклов, играла в постановках «Нотр-Дам де Пари» и «Иствикские ведьмы». Сотрудничала с Театром наций, Центром драматургии и режиссуры Казанцева. Сниматься в кино Анна Невская начала в 1998 году, исполнив эпизодическую роль в фильме «Сибирский цирюльник». Всенародную популярность получила после выхода на экраны ситкома «Кто в доме хозяин?». Дальше последовали сериалы «Однажды в милиции», «Восьмидесятые», «Физика или химия», «Звоните ДиКаприо!», «Гости из прошлого». Также сыграла в спортивной комедии «Дылды».