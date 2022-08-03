По следу Феникса (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно
8.62009, По следу Феникса
Мелодрама99 мин16+
О фильме
Главный герой Алексей - молодой успешный мужчина, любящий и любимый муж и отец. Несчастный случай перечеркивает его стабильную размеренную жизнь, он в одночасье лишается всего. Чудом вернувшись с того света, Алексей не знает как жить дальше. Главный герой пытается найти виновников случившегося, и узнает, что в его деле оказывается замешан известный обвинитель, старший советник юстиции, Кожевников. Но следствие отказывается помочь Алексею, считая, что он просто еще один недоброжелатель, пытающийся оклеветать Кожевникова и раздобыть на него компромат.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
3.9 IMDb
- АСРежиссёр
Андрей
Селиванов
- Актёр
Анатолий
Белый
- ИЛАктёр
Игорь
Ливанов
- Актриса
Мария
Порошина
- Актёр
Борис
Клюев
- АААктриса
Александра
Афанасьева-Шевчук
- Актриса
Анна
Невская
- МБАктриса
Миранселла
Бричак
- ВНАктёр
Виктор
Немец
- ЕПАктриса
Елена
Пурис
- ЕЗСценарист
Елена
Забродина
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ДЗПродюсер
Дмитрий
Зайцев
- АГОператор
Александр
Горулев
- ИЕКомпозитор
Илья
Ефимов