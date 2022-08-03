По следу Феникса (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно

Главный герой Алексей - молодой успешный мужчина, любящий и любимый муж и отец. Несчастный случай перечеркивает его стабильную размеренную жизнь, он в одночасье лишается всего. Чудом вернувшись с того света, Алексей не знает как жить дальше. Главный герой пытается найти виновников случившегося, и узнает, что в его деле оказывается замешан известный обвинитель, старший советник юстиции, Кожевников. Но следствие отказывается помочь Алексею, считая, что он просто еще один недоброжелатель, пытающийся оклеветать Кожевникова и раздобыть на него компромат.

