Дневник свекрови
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Дневник свекрови

Дневник свекрови (сериал, 2013) смотреть онлайн бесплатно

9.32013, Дневник свекрови 1 сезон
Мелодрамы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Лена и Павел – интеллигентные и утонченные супруги с аристократической фамилией Белоцерковские. В их семье царили теплые отношения, пока однажды единственный сын Даня не преподнес родителям сюрприз – свою пассию Нюсю. В невесте, как назло, воплотилось всe неприемлемое для Белоцерковских: вульгарность, ветреность и хамство. Ради счастья сына Лена с Павлом решили закрыть глаза на выкрутасы невестки, но эта доброта очень скоро обернулась для них настоящим кошмаром…

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Дневник свекрови»

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