Гости из прошлого
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Гости из прошлого
9.22020, Гости из прошлого 2 сезона
Комедии16+

Гости из прошлого (Сериал, 2020)

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Советский ученый переносит часть своей квартиры в современную Россию. Семейная комедия с примесью научной фантастики и Юрием Стояновым в главной роли.

В центре сюжета ученый Матвей Пиотровский, который в 1982 году изобретает машину времени. После череды неудачных экспериментов его жилище оказывается разделенным на две части: одна остается в СССР, а другая перемещается в Россию XXI века. Ситуация становится еще сложнее, когда выясняется, что в современной половине квартиры уже проживает предприниматель Сергей вместе с супругой Светланой и дочерью Кристиной. Они оказываются совершенно не готовыми к таким неожиданным изменениям, поскольку из-за этого временного наслоения лишаются доступа к вещам и предметам из другой части своего жилища.

К каким последствиям может привести подобное соседство, узнаете в комедии «Гости из прошлого». Сериал смотреть онлайн в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Гости из прошлого»

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