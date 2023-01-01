Гости из прошлого (Сериал, 2020)

Сюжет

Советский ученый переносит часть своей квартиры в современную Россию. Семейная комедия с примесью научной фантастики и Юрием Стояновым в главной роли.



В центре сюжета ученый Матвей Пиотровский, который в 1982 году изобретает машину времени. После череды неудачных экспериментов его жилище оказывается разделенным на две части: одна остается в СССР, а другая перемещается в Россию XXI века. Ситуация становится еще сложнее, когда выясняется, что в современной половине квартиры уже проживает предприниматель Сергей вместе с супругой Светланой и дочерью Кристиной. Они оказываются совершенно не готовыми к таким неожиданным изменениям, поскольку из-за этого временного наслоения лишаются доступа к вещам и предметам из другой части своего жилища.



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