Гости из прошлого (Сериал, 2020)
- 16+25 мин
Гости из прошлого
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+25 мин
Гости из прошлого
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+24 мин
Гости из прошлого
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+26 мин
Гости из прошлого
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+25 мин
Гости из прошлого
Сезон 1 Серия 5Бесплат�но
- 16+25 мин
Гости из прошлого
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+25 м�ин
Гости из прошлого
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+24 мин
Гости из прошлого
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+24 мин
Гости из прошлого
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+24 мин
Гости из прошлого
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+24 мин
Гости из прошлого
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+24 мин
Гости из прошлого
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+24 мин
Гости из прошлого
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+25 мин
Гости из прошлого
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+24 мин
Гости из прошлого
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+25 мин
Гости из прошлого
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 16+25 мин
Гости из прошлого
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
Сюжет
Советский ученый переносит часть своей квартиры в современную Россию. Семейная комедия с примесью научной фантастики и Юрием Стояновым в главной роли.
В центре сюжета ученый Матвей Пиотровский, который в 1982 году изобретает машину времени. После череды неудачных экспериментов его жилище оказывается разделенным на две части: одна остается в СССР, а другая перемещается в Россию XXI века. Ситуация становится еще сложнее, когда выясняется, что в современной половине квартиры уже проживает предприниматель Сергей вместе с супругой Светланой и дочерью Кристиной. Они оказываются совершенно не готовыми к таким неожиданным изменениям, поскольку из-за этого временного наслоения лишаются доступа к вещам и предметам из другой части своего жилища.
К каким последствиям может привести подобное соседство, узнаете в комедии «Гости из прошлого». Сериал смотреть онлайн в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Владимир
Виноградов
- Режиссёр
Мария
Кравченко
- Актёр
Юрий
Стоянов
- НПАктриса
Наталья
Паршенкова
- Актёр
Михаил
Трухин
- Актёр
Алексей
Макаров
- Актёр
Евгений
Михеев
- Актриса
Анна
Невская
- ЕЕАктёр
Евгений
Егоров
- Актриса
Людмила
Артемьева
- Актёр
Сергей
Юшкевич
- НСАктриса
Ника
Сафонова
- ИБСценарист
Иван
Баранов
- АНСценарист
Александр
Носков
- СЕСценарист
Станислав
Ефанов
- АМСценарист
Александр
Маркин
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Антон
Федотов
- Продюсер
Резо
Гигинеишвили
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- АКХудожник
Артем
Кузьмин
- СКХудожница
Светлана
Клеванская
- ЕКМонтажёр
Елизавета
Крикунова
- КЗОператор
Кирилл
Зоткин
- ДМОператор
Дуглас
Мачабели
- ДНКомпозитор
Денис
Новиков
- ЕВКомпозитор
Екатерина
Владимирская
- Композитор
Дмитрий
Балакин
- Композитор
Никита
Савельев