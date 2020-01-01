Гости из прошлого (сериал, 2020) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн бесплатно

Гости из прошлого. Сезон 1. Серия 17
9.22020, Гости из прошлого. Сезон 1. Серия 17
Комедия16+

О сериале

Радикальное решение конфликта поколений – машина времени. Смотрите онлайн 1 сезон «Гости из прошлого» в хорошем качестве на Wink. У Матвея Пиотровского есть машина времени. Он долго не мог заставить ее работать, но вот однажды советский ученый все-таки сумел перенестись из 1982 года в Москву наших дней – да не один, а с внуком Павлом и половиной квартиры. Для новых жильцов – Сергея, Светланы и их дочери Кристины – новость не слишком приятная. Вместе с частью комнат исчез сейф с деньгами и документами, что может сильно испортить жить Сергея, имеющего связи с криминалом. А Павел из будущего и вовсе ломает изобретение деда, желая предотвратить катастрофу, которая точно произойдет, если тот продолжит эксперименты. Что теперь случится со всеми героями, расскажет сериал «Гости из прошлого», доступный к просмотру в видеосервисе Wink онлайн.

