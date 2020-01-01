Гости из прошлого (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
16+
О сериале
Радикальное решение конфликта поколений – машина времени. Смотрите онлайн 1 сезон «Гости из прошлого» в хорошем качестве на Wink. У Матвея Пиотровского есть машина времени. Он долго не мог заставить ее работать, но вот однажды советский ученый все-таки сумел перенестись из 1982 года в Москву наших дней – да не один, а с внуком Павлом и половиной квартиры. Для новых жильцов – Сергея, Светланы и их дочери Кристины – новость не слишком приятная. Вместе с частью комнат исчез сейф с деньгами и документами, что может сильно испортить жить Сергея, имеющего связи с криминалом. А Павел из будущего и вовсе ломает изобретение деда, желая предотвратить катастрофу, которая точно произойдет, если тот продолжит эксперименты. Что теперь случится со всеми героями, расскажет сериал «Гости из прошлого», доступный к просмотру в видеосервисе Wink онлайн.
Сериал Гости из прошлого 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Владимир
Виноградов
- Режиссёр
Мария
Кравченко
- Актёр
Юрий
Стоянов
- НПАктриса
Наталья
Паршенкова
- Актёр
Михаил
Трухин
- Актёр
Алексей
Макаров
- Актёр
Евгений
Михеев
- Актриса
Анна
Невская
- ЕЕАктёр
Евгений
Егоров
- Актриса
Людмила
Артемьева
- Актёр
Сергей
Юшкевич
- НСАктриса
Ника
Сафонова
- ИБСценарист
Иван
Баранов
- АНСценарист
Александр
Носков
- СЕСценарист
Станислав
Ефанов
- АМСценарист
Александр
Маркин
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Антон
Федотов
- Продюсер
Резо
Гигинеишвили
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- АКХудожник
Артем
Кузьмин
- СКХудожница
Светлана
Клеванская
- ЕКМонтажёр
Елизавета
Крикунова
- КЗОператор
Кирилл
Зоткин
- ДМОператор
Дуглас
Мачабели
- ДНКомпозитор
Денис
Новиков
- ЕВКомпозитор
Екатерина
Владимирская
- Композитор
Дмитрий
Балакин
- Композитор
Никита
Савельев