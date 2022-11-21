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Гости из прошлого
2-й сезон

Гости из прошлого (сериал, 2022) сезон 2 смотреть онлайн

9.22022, Гости из прошлого. Сезон 2 15 серий
Комедия, Фантастика16+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Матвей Пиотровский снова запустил машину времени, чем вызвал новые парадоксы. 2 сезон «Гостей из прошлого» перенесет героев и зрителей в эпоху Пушкина и не только – смотрите его онлайн в видеосервисе Wink. Приключения советского ученого Пиотровского и его товарищей по несчастью продолжаются. Попытавшись воспользоваться машиной времени, чтобы избежать заключения в психбольнице на 14 лет, он вызывает парадокс, который останавливает течение времени за пределами квартиры. Теперь в попытке исправить положение герои будут переноситься в разные исторические эпохи. Смогут ли они вернуться домой, расскажет сериал «Гости из прошлого», который доступен онлайн в сервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Фантастика

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Гости из прошлого»