Гости из прошлого. Сезон 2. Серия 8
Wink
Сериалы
Гости из прошлого
2-й сезон
8-я серия
9.22022, Гости из прошлого. Сезон 2. Серия 8
Комедия16+

Гости из прошлого (сериал, 2022) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Матвей Пиотровский снова запустил машину времени, чем вызвал новые парадоксы. 2 сезон «Гостей из прошлого» перенесет героев и зрителей в эпоху Пушкина и не только – смотрите его онлайн в видеосервисе Wink. Приключения советского ученого Пиотровского и его товарищей по несчастью продолжаются. Попытавшись воспользоваться машиной времени, чтобы избежать заключения в психбольнице на 14 лет, он вызывает парадокс, который останавливает течение времени за пределами квартиры. Теперь в попытке исправить положение герои будут переноситься в разные исторические эпохи. Смогут ли они вернуться домой, расскажет сериал «Гости из прошлого», который доступен онлайн в сервисе Wink.

Сериал Гости из прошлого 2 сезон 8 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Гости из прошлого»