Гости из прошлого (сериал, 2022) сезон 2 серия 13 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Матвей Пиотровский снова запустил машину времени, чем вызвал новые парадоксы. 2 сезон «Гостей из прошлого» перенесет героев и зрителей в эпоху Пушкина и не только – смотрите его онлайн в видеосервисе Wink. Приключения советского ученого Пиотровского и его товарищей по несчастью продолжаются. Попытавшись воспользоваться машиной времени, чтобы избежать заключения в психбольнице на 14 лет, он вызывает парадокс, который останавливает течение времени за пределами квартиры. Теперь в попытке исправить положение герои будут переноситься в разные исторические эпохи. Смогут ли они вернуться домой, расскажет сериал «Гости из прошлого», который доступен онлайн в сервисе Wink.
Сериал Гости из прошлого 2 сезон 13 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Владимир
Виноградов
- Режиссёр
Мария
Кравченко
- Актёр
Юрий
Стоянов
- НПАктриса
Наталья
Паршенкова
- Актёр
Михаил
Трухин
- Актёр
Алексей
Макаров
- Актёр
Евгений
Михеев
- Актриса
Анна
Невская
- ЕЕАктёр
Евгений
Егоров
- Актриса
Людмила
Артемьева
- Актёр
Сергей
Юшкевич
- НСАктриса
Ника
Сафонова
- ИБСценарист
Иван
Баранов
- АНСценарист
Александр
Носков
- СЕСценарист
Станислав
Ефанов
- АМСценарист
Александр
Маркин
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Антон
Федотов
- Продюсер
Резо
Гигинеишвили
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- АКХудожник
Артем
Кузьмин
- СКХудожница
Светлана
Клеванская
- ЕКМонтажёр
Елизавета
Крикунова
- КЗОператор
Кирилл
Зоткин
- ДМОператор
Дуглас
Мачабели
- ДНКомпозитор
Денис
Новиков
- ЕВКомпозитор
Екатерина
Владимирская
- Композитор
Дмитрий
Балакин
- Композитор
Никита
Савельев