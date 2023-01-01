Биография

Арсений Попов — российский актер. Родился в Омске 20 марта 1983 года. После получения аттестата поступил на отделение экономики в Омский государственный университет, но спустя время решил связать жизнь с театром и прошел отбор на актерский факультет. Служил в Драматическом лицейском театре, а в 2007 году перебрался в Санкт-Петербург, где присоединился к труппе театра «СраЗу» и познакомился с Сергеем Матвиенко. Позже коллектив объединился с коллективом проекта «Спорный вопрос» и перерос в масштабное шоу «Импровизация». Сегодня Арсений Попов успешно снимается в кино и на телевидении. Его можно увидеть в эпизоде сериалов «Литейный, 4» и «Метод Михайлова», также играл в цикле комедий «Истории в кино». Принимал участие в программах «Где логика?», «Двое на миллион», а в 2023 году на СТС вышло шоу «Импровизаторы», в котором он является одним из ведущих актеров.