Кадетство (сериал, 2007) сезон 3 серия 28 смотреть онлайн бесплатно
9.52007, Кадетство. Сезон 3. Серия 28
Драма, Приключения0+
О сериале
Мальчишки четырнадцати лет оказываются в Суворовском училище — кто-то благодаря семейной традиции, кто-то ради высоких идеалов, а кто-то даже не по собственной воле. Поступив в Суворовское, ребята поначалу не представляют всей степени нагрузки, а главное — ответственности, которая окажет глубокое влияние на их последующую жизнь.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Приключения, Драма
КачествоSD
Время44 мин / 00:44
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
4.8 IMDb
- САРежиссёр
Сергей
Арланов
- ДДРежиссёр
Дмитрий
Дакович
- ВКРежиссёр
Валентин
Козловский
- АКРежиссёр
Андрей
Кудиненко
- Актёр
Александр
Головин
- Актёр
Аристарх
Венес
- ПБАктёр
Павел
Бессонов
- Актёр
Борис
Корчевников
- АСАктёр
Артур
Сопельник
- Актёр
Валерий
Баринов
- АТАктёр
Артем
Терехов
- Актёр
Кирилл
Емельянов
- Актёр
Вадим
Андреев
- Актёр
Владимир
Стеклов
- Сценарист
Леонид
Купридо
- АТСценарист
Александр
Тыкун
- СОСценарист
Сергей
Олехник
- Сценарист
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Александр
Роднянский
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Константин
Кикичев
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- АГХудожник
Александр
Гиляревский
- АБМонтажёр
Антон
Буланый
- ВШМонтажёр
Виктор
Шевцов
- ПИОператор
Павел
Игнатов
- МБОператор
Максим
Белоусов
- АБОператор
Андрей
Баранов
- ААКомпозитор
Александр
Айвазов
- АПКомпозитор
Анна
Плетнёва