Кадетство (сериал, 2006) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

История о мальчишках, добровольно отказавшихся от привычной юношеской вольности и выбравших жизнь по уставу. Задача сериала — проследить весь путь становления образцового военнослужащего, показать повседневную жизнь в армии, а именно самого молодого поколения — мальчишек, поступивших в Суворовское училище.



Главные герои сериала — трое подростков, кадеты Суворовского училища. Детдомовец, сын мэра города и сын потомственного военного, на себе испытают нелегкие будни курсантов.



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