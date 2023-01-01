Wink
Детям
Кадетство
1-й сезон

Кадетство (сериал, 2006) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

9.42006, Кадетство. Сезон 1 40 серий
Драмы, Приключения0+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

Сюжет

История о мальчишках, добровольно отказавшихся от привычной юношеской вольности и выбравших жизнь по уставу. Задача сериала — проследить весь путь становления образцового военнослужащего, показать повседневную жизнь в армии, а именно самого молодого поколения — мальчишек, поступивших в Суворовское училище.

Главные герои сериала — трое подростков, кадеты Суворовского училища. Детдомовец, сын мэра города и сын потомственного военного, на себе испытают нелегкие будни курсантов.

Сериал Кадетство 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кадетство»

Всё