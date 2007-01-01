Кадетство. Сезон 2. Серия 22
Wink
Детям
Кадетство
2-й сезон
22-я серия

Кадетство (сериал, 2007) сезон 2 серия 22 смотреть онлайн бесплатно

9.52007, Кадетство. Сезон 2. Серия 22
Драма, Комедия0+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Мальчишки четырнадцати лет оказываются в Суворовском училище — кто-то благодаря семейной традиции, кто-то ради высоких идеалов, а кто-то даже не по собственной воле. Поступив в Суворовское, ребята поначалу не представляют всей степени нагрузки, а главное — ответственности, которая окажет глубокое влияние на их последующую жизнь.

Сериал Кадетство 2 сезон 22 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Приключения, Драма
Качество
SD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кадетство»