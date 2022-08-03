Кадетство (сериал, 2007) сезон 2 серия 29 смотреть онлайн бесплатно

Кадетство. Сезон 2. Серия 29
9.52007, Кадетство. Сезон 2. Серия 29
Драма, Комедия0+

О сериале

Мальчишки четырнадцати лет оказываются в Суворовском училище — кто-то благодаря семейной традиции, кто-то ради высоких идеалов, а кто-то даже не по собственной воле. Поступив в Суворовское, ребята поначалу не представляют всей степени нагрузки, а главное — ответственности, которая окажет глубокое влияние на их последующую жизнь.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Приключения, Драма
Качество
SD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
4.7 IMDb

