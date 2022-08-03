Туман. Сезон 1. Серия 2
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Туман (сериал, 2010) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.22010, Туман. Сезон 1. Серия 2
Фантастика, Военный16+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Действие сериала происходит в «заштатном» Отделении Милиции некого мегаполиса. Отделение находится на самом плохом счету у начальства, соответственно, является местом ссылки для всех проштрафившихся милиционеров. Героями сериала являются сотрудники отделения. Основой сюжетов – их взаимоотношения, события профессиональной и личной жизни.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Фантастика, Драма
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Туман»