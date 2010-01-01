Туман (сериал, 2010) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Действие сериала происходит в «заштатном» Отделении Милиции некого мегаполиса. Отделение находится на самом плохом счету у начальства, соответственно, является местом ссылки для всех проштрафившихся милиционеров. Героями сериала являются сотрудники отделения. Основой сюжетов – их взаимоотношения, события профессиональной и личной жизни.



Сериал Туман 1 сезон 4 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.