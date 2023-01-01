Биография

Алексей Марков – актер театра и кино, сценарист, режиссер, ведущий телевизионных передач. Является преподавателем в ГИТИСе, а также обучает актерскому мастерству участников шоу-программ «Точь-в-точь», «Голос». Будущий артист родился в Твери в 1982 г. С детства мальчик проявлял интерес к творчеству. В школьные годы он принимал участие в постановках театральной студии при гимназии, первую серьезную роль Алексей Марков исполнил на сцене Тверского народного театра в спектакле «Все в саду». Чтобы стать профессиональным актером, он продолжил обучение в ВТУ им. Щепкина. Получив диплом вуза, юноша решил не останавливаться на достигнутом и через 2 года стал студентом ГИТИСа, где освоил профессию режиссера эстрады в 2011 г. Работа актера в кинематографе началась в 2000 г. со съемок в небольших ролях в картинах «Маросейка, 12», «Кадетство», «Клуб». В 2007 г. он предстал в образе Вениамина в комедийном сериале «Тридцатилетние». Известность и зрительскую любовь артист получил благодаря военной драме «Туман». В этом фильме Алексей Марков сыграл одного из центральных персонажей. Позже он также снялся в продолжении картины «Туман-2». В 2014 г. вышла его дебютная режиссерская работа «К черту Квентина!»