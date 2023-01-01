Биография

Василий Ракша – российский актер, родился в московской семье летом 1987 года. Василий появился на свет вместе с двумя братьями. В детские годы они были неразлучными друзьями, но после школы их пути разошлись. Стать актером захотел только Василий, а Максим и Сергей выбрали профессии дизайнера и маркетолога. Юноша учился в институте современного искусства, позднее повышал квалификацию на престижных курсах Нью-Йоркской киноакадемии. Первые спектакли Ракша сыграл еще в студенческие годы, но настоящее признание актер получил на сцене «Старого театра». Зрители и театральные критики отметили удачную роль Ракши в постановке «В горах мое сердце». В кинематограф Василий пришел в 2005 году, сыграв небольшой эпизод в сериале «Виола Тараканова». Актер снимался в кинолентах «Гуманоиды в Королеве», «Сердце капитана Немова», «Детка». Успешной была работа Ракши в фильме «Туман». Картина «Про любовь» с участием актера была удостоена главного приза и приза жюри на сочинском «Кинотавре» в 2015 году. Кроме актерской деятельности Василий попробовал свои силы в роли телеведущего. Несколько лет он успешно сотрудничал с каналом «Дисней» и даже создал для компании несколько интересных проектов.