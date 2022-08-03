«Туман 2» — продолжение мини-сериала о современных военнослужащих, фантастическим образом попавших на поля сражений Второй Мировой. Во втором сезоне героям предстоит совершить очередной марш-бросок в прошлое. Какие испытания ждут их на этот раз, спешите увидеть онлайн и в хорошем качестве.



Ферштейн (Григорий Калинин), Яндекс (Алексей Марков), Михновец (Иван Лапин), Артист (Дмитрий Сергин), Фанат (Артем Крестников) и его девушка Ольга (Ирина Горбачева) отмечают День победы в ночном клубе. Внезапно в заведении завязывается драка, во время которой компания переносится в немецкую столовую 1943 года. Герои оказываются в фашистском плену, из которого им удается сбежать. По дороге ребята сталкиваются с советскими солдатами, ведущими бой с немцами, и прячутся. Когда один из бойцов кидает гранату в сторону беглецов, Ферштейн отбрасывает ее и попадает в красноармейца по фамилии Кантария. Осознав, что раненый солдат и есть будущий герой СССР Мелитон Кантария, водрузивший Знамя Победы на крыше Рейхстага, ребята понимают, что могли ненароком нарушить ход истории.



Удастся ли им все исправить и вернуться обратно в XXI век, вы узнаете, если будете смотреть четырехсерийный телефильм «Туман 2» онлайн.

