Туман (сериал, 2012) сезон 2 смотреть онлайн
О сериале
«Туман 2» — продолжение мини-сериала о современных военнослужащих, фантастическим образом попавших на поля сражений Второй Мировой. Во втором сезоне героям предстоит совершить очередной марш-бросок в прошлое. Какие испытания ждут их на этот раз, спешите увидеть онлайн и в хорошем качестве.
Ферштейн (Григорий Калинин), Яндекс (Алексей Марков), Михновец (Иван Лапин), Артист (Дмитрий Сергин), Фанат (Артем Крестников) и его девушка Ольга (Ирина Горбачева) отмечают День победы в ночном клубе. Внезапно в заведении завязывается драка, во время которой компания переносится в немецкую столовую 1943 года. Герои оказываются в фашистском плену, из которого им удается сбежать. По дороге ребята сталкиваются с советскими солдатами, ведущими бой с немцами, и прячутся. Когда один из бойцов кидает гранату в сторону беглецов, Ферштейн отбрасывает ее и попадает в красноармейца по фамилии Кантария. Осознав, что раненый солдат и есть будущий герой СССР Мелитон Кантария, водрузивший Знамя Победы на крыше Рейхстага, ребята понимают, что могли ненароком нарушить ход истории.
Удастся ли им все исправить и вернуться обратно в XXI век, вы узнаете, если будете смотреть четырехсерийный телефильм «Туман 2» онлайн.
СтранаРоссия
ЖанрВоенный, Фантастика, Драма
Рейтинг
- ИШРежиссёр
Иван
Шурховецкий
- Режиссёр
Артем
Аксененко
- ИШАктёр
Игорь
Шмаков
- Актёр
Василий
Ракша
- АКАктёр
Артем
Крестников
- Актёр
Григорий
Калинин
- ИГАктёр
Илья
Глинников
- Актриса
Светлана
Устинова
- АИАктёр
Алексей
Ильин
- ИЛАктёр
Иван
Лапин
- Актёр
Дмитрий
Сергин
- АМАктёр
Алексей
Марков
- Сценарист
Леонид
Купридо
- АЧСценарист
Андрей
Чивурин
- АБСценарист
Александр
Булынко
- АТСценарист
Александр
Тыкун
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Резо
Гигинеишвили
- Продюсер
Максим
Королев
- ВДХудожник
Владимир
Душин
- СКХудожница
Светлана
Клеванская
- ДЯОператор
Дмитрий
Яшонков
- РГОператор
Рафик
Галеев
- ДЕКомпозитор
Дато
Евгенидзе