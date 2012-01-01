Туман. Сезон 2. Серия 3
Wink
Сериалы
Туман
2-й сезон
3-я серия

Туман (сериал, 2012) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

9.22012, Туман. Сезон 2. Серия 3
Фантастика, Драма16+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Действие сериала происходит в «заштатном» Отделении Милиции некого мегаполиса. Отделение находится на самом плохом счету у начальства, соответственно, является местом ссылки для всех проштрафившихся милиционеров. Героями сериала являются сотрудники отделения. Основой сюжетов – их взаимоотношения, события профессиональной и личной жизни.

Сериал Туман 2 сезон 3 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Фантастика, Драма
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Туман»