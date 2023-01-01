Биография

Дмитрий Сергин – актер, режиссер, сценарист, продюсер, родился 5 августа 1980 года. Фильмография насчитывает более 20 полнометражных кинолент и сериалов. Известность актеру принесло участие в фильмах «Мертвые дочери», «Улыбка Бога, или...». В 2003 году стал выпускником Щепкинского училища. После окончания вуза вошел в труппу театра «Модерн». Первым фильмом Дмитрия Сергина стала комедия «История весеннего призыва». В 2006 году актер снялся в сериале «Служба 21». Спустя год на экраны вышел фильм ужасов «Мертвые дочери» с участием актера. Одну из главных ролей Дмитрий Сергин исполнил в комедии «Улыбка Бога, или ...». Партнерами по съемочной площадке стали А. Джигарханян, Р. Карцев, А. Панкратов-Черный и др. В 2010 году участвовал в съемках фантастической военной драмы «Туман». В 2011 году снялся в кинокартине «Полина Васильевна и компания». С 2012 года Дмитрий Сергин работал также в качестве режиссера, снял три короткометражки («Горько!», «Фургон желаний») и сериал «Преображение». В 2014 году одну из ролей исполнил в сериале «Чудотворец». В 2017 году в качестве актера участвовал в съемках драмы «Белые ночи». В 2020 году снялся в киноленте «Талант».