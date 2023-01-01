Биография

Ксения Баскакова — российская актриса кино и театра, также известна как модель, сценарист и продюсер. Родилась в Москве 27 марта 1988 года. Выросла будущая актриса в творческой семье, еще в детские годы попробовав себя в качестве модели. Окончив школу, подала документы в ГИТИС. Свои первые роли Ксения Баскакова сыграла еще во время учебы, появилась в таких спектаклях как «Упырь», «Снегурочка», «Природный экстрим». Выпустившись из вуза с красным дипломом в 2008 году, некоторое время работала в «Театре Луны». Дебютировала в кино еще во время учебы, первым проектом с участием молодой актрисы стала короткометражная лента «Черный принц», вышедшая в 2005 году. Первую настоящую известность принес Ксении Баскаковой сериал «Я лечу», где она исполнила главную роль. Позже появилась в таких картинах, как «Наследники», «Метод Лавровой», «Цена жизни» и множестве других. Всего в послужном списке актрисы более двух десятков ролей в кино. Также выступила в качестве режиссера нескольких картин, к трем из четырех своих проектов сама написала сценарии. На данный момент продолжает активно сниматься в кино.