Биография

Джемал Тетруашвили — белорусский актер театра и кино. Родился в Минске 3 апреля 1945 года. В детстве выступал в народном белорусском ансамбле «Ровесник». Сразу после окончания школы поступил в Белорусскую академию искусств. Долгие годы артист выступал только на сцене театров. Первую роль Джемал Тетруашвили получил в 1999 году в сериале «Ускоренная помощь», где сыграл медбрата, однако настоящий успех пришел к нему в 2006 году после съемок в проекте «Папа на все руки». Наиболее известные ленты с участием актера: сериалы «Гранд», «Жиза», «Родственнички», а также комедийный проект «#вмаскешоу», в котором Джемал исполнил роль мужа Лены.